Lionel Messi se despide de la selección Argentina en el Monumental

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Un gol de penal, dos asistencias e incontables muestras de afecto marcaron el final de la trayectoria de Lionel Messi con la selección de Argentina el martes, en una victoria de 3-0 sobre Benín.

Lionel Messi y su despedida en el estadio Monumental

Ante 85.000 personas en el estadio Monumental de Buenos Aires, el astro se despidió de la Albiceleste, tras 21 años de carrera, 126 goles, un campeonato del mundo en 2022 y dos títulos de la Copa América.

Detalles del emotivo encuentro de despedida

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Aquí, una fotogalería del emotivo encuentro.