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Amenazan a periodista Oscar Rodríguez tras denuncia en Salud Oaxaca

Funcionarios de los Servicios de Salud Oaxaca son señalados por venta de plazas y agresiones a periodistas.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 09:36 p.m.
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Amenazan a periodista Oscar Rodríguez tras denuncia en Salud Oaxaca
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      OAXACA, Oax., octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El periodista Oscar Rodríguez Hernández, corresponsal en Oaxaca, presentó una denuncia por los delitos de amenazas y agresiones ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía General de la República.

      Amenazas y denuncia por venta ilegal de plazas en Salud Oaxaca

      Estas amenazas y agresiones, detalló, ocurrieron a partir de que ha publicado y expuesto información relacionada con una red criminal que opera en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) para la venta de plazas ilegales y creación de códigos laborales que se venden hasta en 200 mil pesos.

      En sus notas periodísticas, Oscar Rodríguez ha señalado a funcionarios que forman parte de esta presunta red; específicamente ha señalado a la subdirectora de los SSO, Mitzy García Díaz y al jefe de Personal de los SSO, Armando Pineda Ovalle.

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      Funcionarios y grupos civiles involucrados en la red criminal

      Este grupo de funcionarios aseguró, es liderado por personas identificadas como Alejo Esau Ramírez, Laura Gordillo y Marco Antonio Fuentes del Toro.

      "Estas denuncias fueron respaldadas por colectivos civiles entre ellos el de Justicia por la Honestidad y Transparencia en la Secretaría de Salud A.C., que reporta a dos de sus miembros atacados, uno de ellos reporta robo de su laptop y teléfono celular", agregó Oscar Rodríguez.

      También sostuvo que la red criminal "tiene varios tentáculos, con grupos civiles de tierra, que observan y vigilan, toman fotografías de las casas de quienes se atreven a señalarlos, además de que tiene un equipo de intervención telefónica que ya fue identificado por peritos de la FGR".

      El corresponsal en Oaxaca explicó que esta información relacionada con la venta de plazas surgió a partir de la denuncia presentada por una víctima de esta red, y que ha manifestado encontrarse en peligro por no contar con ninguna medida de protección.

      Oscar Rodríguez exhortó estar atentos a su denuncia y a la batalla que ha iniciado, porque las agresiones en su contra pueden escalar.

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