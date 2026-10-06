Rafael Márquez cambia 11 titular de México para enfrentar a Chile
La Selección Mexicana enfrenta a Chile con un equipo alternativo y nuevas caras en defensa y ataque.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Esta noche la Selección Mexicana buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria ante Chile, la que sería la primera en la era de Rafael Márquez al frente del combinado nacional.
Cambios en la alineación titular de México
Después de los empates contra Colombia y Perú, el Tri sufrió una humillante goleada contra Estados Unidos en Phoenix. Sin embargo, ya no hay tiempo para lamentarse y hoy en Los Ángeles, México está obligado a ganar frente a un rival que es inferior.
Sin embargo, Rafa Márquez planteará un 11 titular alternativo, como lo ha hecho en todos los partidos hasta ahora. Una de las grandes novedades es la ausencia de Raúl Rangel, quien se equivocó en dos de los tres goles el partido pasado.
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Debut y novedades en la portería y defensa
En la portería le dará la oportunidad a Álex Padilla, el único jugador que faltaba por sumar minutos en esta convocatoria. En defensa también movió sus fichas, ya que Dagoberto Espinoza y Everardo López también entran en acción. En el ataque, la parte donde Rafa ha hecho énfasis que buscará ser más letal, puso a Germán Berterame junto a Armando González.
Este el 11 titular de México para enfrentar a Chile
Álex Padilla, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Everardo López, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Germán Berterame, Armando González, Roberto Alvarado.
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