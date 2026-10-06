Sheinbaum autoriza prueba piloto de fracking: Bárcena

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum autorizó que el grupo de expertos que evaluó la viabilidad de extracción de gas natural mediante el fracking, realice pruebas piloto, informó Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Acciones de la autoridad

"No estamos todavía en condiciones de ir adelante con este desarrollo, la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que indicó es que el grupo técnico de expertos, en todo caso, se hagan pruebas piloto si acaso, pero todavía no hay condiciones para que se lleve adelante este desarrollo", manifestó.

La funcionaria explicó que para utilizar dicho proceso de extracción (mediante la inyección de agua, arena y químicos a gran presión), primero se tendrían que actualizar diversas Normas, entre ellas, la que rige a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hay una serie de restricciones, en las cuales no se puede llevar a cabo el fracking en este momento. Así es de que yo le diría que esa preocupación que ustedes tienen, y nosotros también, porque a nosotros, primero que nada, tenemos que actualizar las normas que rigen a la ASEA, por ejemplo, y elaborar una nueva directriz para la construcción de pozos no convencionales, que es el caso del fracking, y elaborar una norma para el tratamiento de agua salada, porque ese es el caso, en caso de que se fuera a hacer alguna de esas actividades", detalló.

¿Qué declararon los expertos sobre la viabilidad del fracking?

Bárcena Ibarra recordó a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión de Cambio Climático, que el grupo de expertos concluyó que el fracking sólo se podría realizar en un solo lugar del país.

"Este es un grupo de expertos técnicos del Gobierno Federal que consideró que, si acaso se podría hacer algo en fracking, solamente es viable en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, nada más, no puede hacerse en ningún otro lado", comentó.

Explicó que la Secretaría a su cargo realizó varias recomendaciones en caso de que se aplique el fracking en dicha zona del noreste del país.

"Las recomendaciones que se han hecho por parte de Semarnat y de ASEA, y por parte del propio grupo de expertos, es: no se puede utilizar agua para consumo humano ni agrícola, debe haber un monitoreo permanente de actividades sísmicas, no se pueden utilizar químicos altamente tóxicos o dañinos, se tiene que garantizar la preservación de acuíferos de agua potable y de los ecosistemas. Desde luego, se tiene que considerar que no se puede usar agua superficial, por supuesto, y de preferencia se tendría que utilizar agua salina, no podemos realmente y, o bien, reciclar al menos el 75% del agua", dijo.