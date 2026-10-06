Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital para pagos electrónicos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, por 330 votos en favor y 122 en contra. Continua la presentación de reservas al dictamen.

Propuesta y objetivos de la Ley de Economía Digital

La nueva ley, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales, y plantea crear el expediente digital ciudadano.

Para la implementación de los medios de pago electrónicos y digitales, los proveedores de bienes y servicios y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deberán habilitar la infraestructura necesaria para su recepción.

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Y la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pagos digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

Debate y opiniones de diputados sobre la ley

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presentó el dictamen y detalló que se busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y de las autoridades.

"Se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales, mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación", explicó en tribuna.

Expuso que aún la gran mayoría de los pagos que realiza la población se realizan con efectivo, "con lo cual se han desaprovechado las ventajas que tienen las innovaciones tecnológicas y el ahorro de recursos que implica".

Durante la discusión, el diputado Ricardo Niño de Rivera (PAN) criticó que en el proyecto no se determine los sectores estratégicos o con actividad relevante que utilizarán los pagos digitales como única forma de pago.

"Genera incertidumbre para todas las familias dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que ustedes pretenden que votemos es que le dejemos manga ancha a la Secretaría de Hacienda para que, sin criterios definidos, decida en cualquier momento ampliar y definir cuáles son estos sectores estratégicos y actividades relevantes. Por supuesto, es una locura", dijo.

En su turno, el diputado Christian Castro Bello (PRI) mencionó que la iniciativa no contempla los medios y mecanismos para la implementación de un proyecto accesible e incluyente; y no contempla medios para la protección de los datos personales.

"Morena lo que busca es crear un sistema financiero digital en el país. ¿Pero cómo pretenden lograrlo cuando eliminó los medios para construir un país digital? México es un país de profundas desigualdades, porque actualmente no se cuenta ni con la infraestructura ni con la preparación suficiente para lograr los objetivos de esta ley", subrayó.

La mayoría de Morena, PVEM y PT aprobaron en lo general y lo particular, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, por 327 votos a favor y 122 en contra.

Se presentaron 92 reservas al dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y pasaron 18 oradores a tribuna, pero ninguna fue aceptada, y el proyecto del Ejecutivo federal se avaló sin modificaciones.

La minuta fue enviada al Senado de la República para seguir su proceso legislativo.