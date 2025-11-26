Adrian Newey liderará Aston Martin en la Fórmula Uno

LONDRES (AP) — Adrian Newey se convertirá en el director del equipo Aston Martin la próxima temporada como parte de la reestructuración del equipo de Fórmula Uno.

Newey comprometió su futuro a largo plazo con Aston Martin en septiembre de 2024 después de que su salida de Red Bull desatara una guerra de ofertas por sus servicios. Es ampliamente considerado el mayor genio técnico de su generación.

La presión ha aumentado sobre Andy Cowell, el actual director del equipo y director ejecutivo, en medio de una temporada decepcionante y reportados desacuerdos con Newey, cuyo rol actual es gestionar al socio técnico.

Después de que resurgieran las especulaciones que vinculaban al exdirector del equipo Red Bull, Christian Horner, con el equipo, Aston Martin anunció el miércoles que Newey, de 66 años, asumirá el control de las operaciones en pista a partir de 2026.

Cowell asumirá un nuevo rol como director de estrategia.

"En los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual dentro de nuestro equipo", dijo Newey. "Estoy deseando asumir este rol adicional mientras nos posicionamos de la mejor manera posible para competir en 2026, donde enfrentaremos una posición completamente nueva con Aston Martin ahora como un equipo de fábrica combinado con el considerable desafío que presentan las nuevas regulaciones."

Newey ha desempeñado un papel significativo en 13 campeonatos mundiales de pilotos y una docena de títulos de constructores con tres equipos diferentes, pero nunca antes había ocupado el cargo de director de equipo.

Terminó una asociación de casi dos décadas con Red Bull antes de comprometerse con Aston Martin, donde también es accionista.

Aston Martin se encuentra actualmente en el octavo lugar en la clasificación de constructores con dos carreras por disputar.