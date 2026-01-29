logo pulso
ADSL aporta al Tri Sub-17

El juvenil Ángel Reyes ha sido llamado para el duelo contra Trinidad y Tobago

Por Ana Paula Vázquez

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
ADSL aporta al Tri Sub-17

La convocatoria de la Selección Nacional de México Sub-17 para el Premundial de la Concacaf volvió a colocar al Atlético de San Luis en el radar del futbol formativo, con la inclusión de Ángel Reyes en la lista de jugadores que competirán en febrero en Trinidad y Tobago por un lugar en la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2026.

El llamado responde al rendimiento que Reyes ha sostenido con el conjunto potosino. Durante el Apertura 2025 disputó 15 encuentros con la categoría Sub-19, aportó tres anotaciones y acumuló cerca de 900 minutos de juego, mientras que en el Clausura 2025 participo en once partidos y superado los 600 minutos en cancha, consolidándose como uno de los elementos constantes del equipo.

En la fase clasificatoria, México quedó ubicado en el Grupo A junto a Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín y Sint Maarten, bajo la dirección técnica de Jürgen Castañeda. El combinado nacional debutará el 5 de febrero frente a Sint Maarten a las 14:00 horas, enfrentará a San Martín el 7 de febrero y a Barbados el 9 de febrero, ambos encuentros a las 17:00, y cerrará la fase de grupos el 12 de febrero ante Trinidad y Tobago, también a las 17:00 horas.

La presencia de Reyes en este proceso se suma a sus participaciones recientes con selecciones nacionales. En noviembre pasado formó parte de la Selección Mexicana Sub-16 que disputó el Torneo 4 Naciones en Cuautlancingo, Puebla, donde el tricolor enfrentó a República Dominicana, Canadá y Costa Rica como parte de su preparación internacional.

Asimismo, en abril de 2025 integró la convocatoria final para el Campeonato Mundial de Montaigu, torneo juvenil que se disputa en Francia desde 1976 y que es considerado uno de los más prestigiosos a nivel internacional. En su edición número 52, México compitió en el Grupo B junto a Portugal, Inglaterra y Japón, dentro de un certamen que ha servido históricamente como escaparate para futuras figuras del futbol mundial.

