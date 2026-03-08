ADSL arrollado por la Máquina

El Atlético de San Luis sufrió una derrota más ahora frente a Cruz Azul de 3-0 en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, partido disputado la tarde de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc.

El conjunto potosino generó la primera oportunidad clara del encuentro al minuto 12, cuando Sébastien Salles-Lamonge estuvo cerca de abrir el marcador tras una asistencia de Joao Pedro. El mediocampista francés se dio media vuelta dentro del área y sacó un disparo que terminó estrellándose en el poste.

Sin embargo, apenas tres minutos después, al 15´, el conjunto celeste tomó la ventaja gracias a Agustín Palavecino, quien conectó un disparo desde el borde del área que terminó en el fondo de la portería.

El partido se complicó para San Luis al minuto 26, cuando el arquero Andrés Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión, siendo sustituido por Gibrán Lajud. Más tarde, al 33´, los potosinos intentaron igualar el marcador con un disparo de Jesús Medina que fue contenido por el guardameta rival, mientras que Lajud evitó el segundo gol minutos después con una destacada intervención.

En el tiempo agregado de la primera mitad, al 47´, el defensor Eduardo Águila fue expulsado tras una falta revisada por el VAR, dejando a la escuadra potosina con un hombre menos. Para el complemento, el técnico del Atlético de San Luis intentó modificar el ataque con los ingresos de Benjamín Galdames y Leonardo Flores. No obstante, al minuto 60 Palavecino volvió a generar peligro con un disparo que se fue por un costado.

San Luis estuvo cerca de descontar al 63´, cuando Joao Pedro remató de cabeza dentro del área, pero su intento se estrelló en el travesaño. Pese a ello, al 68´ Gabriel Fernández amplió la ventaja para Cruz Azul con un disparo de zurda que terminó en las redes. Tres minutos después, al 71´, Andrés Montaño marcó el tercer tanto para los locales, sellando el marcador definitivo.

Tras este resultado, Atlético de San Luis regresará a la capital potosina para preparar su siguiente compromiso, el cual se disputará el sábado 14 de marzo cuando reciba a Club Pachuca en punto de las 17 horas en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.