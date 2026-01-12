ADSL, el 2do. club con más mexicanos

De cara al arranque del torneo Clausura 2026, el Atlético de San Luis se consolida como uno de los equipos con mayor identidad nacional en la Liga MX, al posicionarse como el segundo club con más futbolistas mexicanos dentro de su plantel, solo por detrás del Club Deportivo Guadalajara.

Tras las incorporaciones recientes, el conjunto potosino cuenta con una plantilla de 26 jugadores, de los cuales 19 son de nacionalidad mexicana, lo que representa el 73 por ciento del total. Esta cifra coloca al club entre los referentes del futbol nacional en cuanto a la apuesta por el talento local.

La base de futbolistas mexicanos está integrada por Andrés Sánchez, Román Torres, Julio César Domínguez, Roberto Meraz, Benjamín Galdames, David Rodríguez, Miguel García, Jahaziel Marchand, Aldo Cruz, Santiago Muñoz, Leonardo Flores, Óscar Macías, César López, Fidel Barajas, Sebastián Pérez Bouquet, Javier Suárez, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Gibrán Lajud.

Este panorama refleja el compromiso del Atlético de San Luis con el desarrollo y la proyección del talento nacional, brindando oportunidades a futbolistas mexicanos para consolidarse y competir al más alto nivel del futbol profesional. Asimismo, la institución potosina reafirma su visión de fortalecer una identidad propia basada en el trabajo, la formación y la confianza en jugadores nacionales de cara a un torneo que representa un nuevo reto en sus aspiraciones deportivas.

