ADSL sucumbe ante los Tigres

En el cierre de la Jornada inaugural del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el Club Atlético de San Luis recibió en casa a los Tigres UANL, en un encuentro disputado bajo una helada noche en el Estadio Alfonso Lastras, llevándose la victoria los Felinos 2 goles por 1.

El partido arrancó con buen ritmo por parte del conjunto potosino; sin embargo, el trámite del juego se centró en el estudio mutuo entre ambas escuadras durante gran parte de la primera mitad. Las llegadas a los arcos fueron escasas y las defensas se impusieron, por lo que el descanso llegó con el marcador sin goles.

Para el complemento, el Atlético de San Luis volvió a verse afectado por desconcentraciones defensivas. Apenas al minuto 48, en un contragolpe bien elaborado por Tigres, Marcelo Flores abrió el marcador para la visita. Tras el gol, los potosinos reaccionaron de manera gradual, buscando recuperar la posesión del balón y adelantar líneas, aunque la zaga universitaria se mantuvo atenta para neutralizar cualquier intento de peligro.

La insistencia del cuadro local rindió frutos al minuto 72, cuando un tiro libre cobrado por Joao Pedro derivó en un tiro de esquina. En la jugada a balón parado, el propio atacante brasileño apareció en el área para conectar un remate contundente que significó el empate 1-1.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, la respuesta de Tigres fue inmediata. Al minuto 76, nuevamente en un contragolpe, Marcelo Flores firmó su doblete y puso el 2-1 definitivo para los universitarios. En los minutos finales, el Atlético de San Luis intentó reaccionar e incluso dio ingreso a David Rodríguez en busca de mayor profundidad ofensiva, pero el marcador ya no se movió.

Con este resultado, el Atlético de San Luis buscará sumar sus primeras unidades del certamen cuando visite la Ciudad de México para enfrentar al América este miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.