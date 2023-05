Aficionados del West Ham pelean contra varios "hooligans"

A-AA+

El partido entre AZ Alkmaar y West Ham terminó con violencia en las gradas. Y es que, durante el duelo de la Europa Conference League, la afición del AZ Alkmaar derribó una puerta para acceder a la tribuna contraria. Esto, con el fin de golpear a los fanáticos de los "hammers".

La victoria (1-0) del West Ham provocó el disgusto de los ultras del AZ Alkmaar. Sin embargo, antes de que la violencia escalara más, dos aficionados de "los martillos" detuvieron a los "hooligans" —palabra utilizada para los fanáticos británicos que causan disturbios— hasta que llegó la policía.

"No soy un héroe, solo hice lo que tenía que hacer. Había otro chico defendiendo. No me gustan los bullies, tuve que intentar detenerlos", confesó Knollsy, uno de los aficionados que defendió a las personas de los encapuchados, evitando una tragedia.

Cabe destacar que en la tribuna había numerosas familias, quienes estaban celebrando el triunfo del West Ham.

"Sólo pensé que, la mejor forma de defender, era atacando", sentenció.

En defensa de la afición, también ayudaron los futbolistas Lucas Paquetá y Declan Rice.