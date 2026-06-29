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Agenda llena para atletas potosinos

San Luis Potosí tendrá representación en todos los eventos internacionales de atletismo

Por Romario Ventura

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Agenda llena para atletas potosinos
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      El atletismo de San Luis Potosí continúa consolidándose como una de las principales potencias del país al confirmar representación en la totalidad de las competencias internacionales programadas para este 2026, resultado de un proceso de desarrollo deportivo que durante los últimos años ha mantenido presencia constante en los escenarios de mayor nivel.

      La continuidad de este proyecto es fruto del trabajo realizado durante más de nueve años, primero bajo la dirección del histórico entrenador Juan Armando Quintanilla y posteriormente con la gestión del profesor Vicente Antonio Torres Valencia, quienes han impulsado la formación de atletas capaces de competir en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. El objetivo de este proceso sigue siendo el mismo: devolver a San Luis Potosí un representante en los Juegos Olímpicos, siguiendo el legado del destacado fondista potosino Juan Armando Quintanilla Loredo.

      Para esta temporada, la delegación potosina tendrá presencia en tres importantes certámenes internacionales. En el Campeonato NACAC Sub-23, México contará con cuatro representantes del atletismo potosino. Alejandro Emmanuel Hernández Zapata competirá en los 3,000 metros con obstáculos, Ricardo Yahir Amador Rodríguez lo hará en los 1,500 metros planos, mientras que Samuel Alfonso González Arreguín participará en la prueba de salto de longitud. Además, el profesor Aníbal Roberto Ibarra Loredo integrará el cuerpo técnico de la selección nacional como entrenador.

      Por su parte, en el Campeonato Panamericano Universitario FISU Lima 2026, el atleta César Daniel Morales Monreal representará a México en la prueba de 3,000 metros con obstáculos, enfrentando a los mejores universitarios del continente. Finalmente, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, San Luis Potosí aportará dos figuras de gran experiencia. Lorena Rangel Batres competirá en las pruebas de 800 y 1,500 metros planos, mientras que Claudia Paola Alvarado Monsiváis buscará destacar en los 400 metros planos y en el relevo 4x400 metros.

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      Con presencia en todos los compromisos internacionales del calendario 2026, el atletismo potosino reafirma su crecimiento y mantiene vivo el sueño de volver a colocar a un representante del estado en unos Juegos Olímpicos, objetivo que sigue marcando el rumbo de una de las disciplinas con mayor tradición en la entidad.

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