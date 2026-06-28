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El escritor Milton Hatoum confía en que Brasil tendrá un Premio Nobel de Literatura

Hatoum repasó su trayectoria literaria y adelantó detalles de su próxima novela ambientada en una cárcel francesa.

Por EFE

Junio 28, 2026 07:40 p.m.
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El escritor Milton Hatoum confía en que Brasil tendrá un Premio Nobel de Literatura
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      Oporto, 28 jun (EFE).- Uno de los escritores brasileños más laureados, Milon Hatoum, ha asegurado en una entrevista con EFE durante el festival Babell de Oporto que "algún día, un brasileño o brasileña" ganará el Premio Nobel de Literatura.

      Milon Hatoum y su visión sobre el premio Nobel

      Hatoum, del que se llegó a publicar que estuvo en las quinielas para obtener el reconocimiento otorgado por la academia sueca, ha reconocido que "lo importante es el trabajo, por lo que hay que olvidarse de los premios".

      Asimismo, ha explicado que empezó a escribir su primera novela, 'Reelato de un cierto oriente', entre la zona de Argüelles de Madrid y el barrio de Gracia de Barcelona en los años 80.

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      Trayectoria literaria y próximos proyectos

      Hatoum terminó esta obra, que relata la historia de una mujer que trabaja en una clínica de psiquiatría de Sao Paulo, en París, donde residió hasta mediados de la década de 1980, antes de regresar a la Amazonía brasileña, donde nació.

      Fue entonces cuando escribió 'Dos hermanos', la novela que le catapultó como una de las figuras literarias más relevantes de Brasil, traducida a 15 idiomas y adaptada a una mini serie de televisión y también al cómic y al teatro.

      Posteriormente, Milton escribió 'Cenizas del norte', que llegó a vender 120.000 ejemplares, así como el libro de cuentos 'La ciudad aislada' o la trilogía 'El lugar más sombrío'.

      Milton, que a sus 74 años sigue escribiendo a mano, ha avanzado a EFE que su próximo trabajo literario "verá la luz este año" y será una novela narrada por una mujer franco-brasileña que está en la cárcel gala de Dijó.

      Milton, junto a escritores como Jaiver Cercas, Olga Tokarczuk, Salman Rushdie o Alberto Manguel, ha participado esta semana en Babell, un evento cultural que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que acoge por primera vez la ciudad de Oporto, organizado por la Fundación Librería Lello.

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