Sergio Pérez se retira del Gran Premio Austria por frenos
Tras adelantar a Alex Albon, Pérez enfrentó dificultades técnicas que impidieron continuar en el Gran Premio de Austria.
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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que se tuvo que retirar en el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria, que este domingo tuvieron "muy mala suerte" ya que, debido a las elevadas temperaturas se vio obligado a abandonar por un problema de frenos.
Problema técnico obliga a retiro de Sergio Pérez en Austria
"Hoy tuvimos muy mala suerte. Los frenos se sobre-calentaron al ir rodando en tráfico y tuvimos que retirarnos", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la Fórmula Uno.
"Estábamos en la lucha y teníamos el ritmo para luchar con los Williams. Adelanté a Alex (Albon, tailandés, el compañero del español Carlos Sainz en la escudería de Grove), así que fue una lástima superlativa el no haber sacado todo lo posible hoy", indicó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina, uno de ellos en el Red Bull Ring, hace tres años, cuando acabó tercero con el monoplaza de la escudería austriaca, con la que festejó dos títulos mundiales de constructores (en 2022 y en 2023).
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Sergio Pérez analiza causas y próximos pasos tras retiro
"Tenemos que profundizar en los análisis y ver a qué conclusiones podemos llegar con miras a Silverstone (sede del siguiente Gran Premio, el de Gran Bretaña, el próximo fin de semana)", declaró 'Checo' este domingo en el circuito de su antigua escudería, después de tener que retirarse del Gran Premio de Austria.
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