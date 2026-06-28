¡ORGULLOSOS DE CONCLUIR LA PREPA!

n grupo de jóvenes expresaron su alegría y satisfacción al finalizaron con éxito el bachillerato en la Prepa Anáhuac.

Benjamín Conde, director de este plantel educativo, Moisés Payán y Maribel Torres de Payán, Jesús Conde y Daniela Gutiérrez, padrinos de generación, encabezaron la cálida y emotiva ceremonia en la que los egresados recibieron sus constancias de estudios.

Con ellos, sus orgullosos papás con quienes compartieron este logro.

Los alumnos sobresalientes fueron premiados.

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Al finalizar la entrega de documentos, los estudiantes recibieron una prolongada ovación de la concurrencia.

Ahora, iniciarán una nueva etapas más en sus vidas al iniciar con sus carreras profesionales por lo que se enfrentarán a interesantes retos.