México vestirá su uniforme tradicional en partido contra Ecuador

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana afrontará una de las citas más importantes de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Selección Mexicana usará uniforme tradicional en Mundial 2026

El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá la oportunidad de avanzar a los octavos de final en un escenario que promete una asistencia multitudinaria y un ambiente de enorme intensidad.

El representativo nacional llega a esta instancia después de cumplir con el objetivo de superar la fase de grupos.

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Ahora, el margen de error desaparece y cada detalle adquiere relevancia en un partido que puede marcar el rumbo del equipo dentro del torneo más importante del futbol internacional.

Confirmación del uniforme para el partido contra Ecuador

En las horas previas al encuentro, la expectativa no solo se concentra en el funcionamiento del equipo o en la estrategia que presentará el cuerpo técnico. Entre los aficionados también existe interés por conocer algunos aspectos que acompañarán al Tricolor en una noche que se perfila como una de las más importantes del campeonato.

¿Qué uniforme usará la Selección Mexicana ante Ecuador?

La incógnita quedó resuelta después de una publicación en redes sociales del reportero de TUDN, Gibrán Araige.

De acuerdo con la información compartida, la Selección Mexicana disputará el compromiso con su uniforme tradicional: jersey verde, short blanco y medias rojas.

"¡La Selección Mexicana vestirá de verde, blanco y rojo para los 16vos de final ante Ecuador!", publicó el reportero, al confirmar la indumentaria que utilizará el equipo de Javier Aguirre en el duelo de eliminación directa.

Será la segunda ocasión que el Tricolor utilice esta combinación de colores durante la Copa del Mundo 2026. La primera ocurrió en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

La elección también representa un guiño a la historia de la Selección Mexicana, ya que el uniforme verde forma parte de la identidad que ha acompañado al equipo en varias generaciones mundialistas.