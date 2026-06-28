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Max Verstappen logra segundo lugar en Gran Premio Austria 2024

Verstappen consiguió su segundo podio de la temporada tras una carrera estratégica y gestión de neumáticos.

Por EFE

Junio 28, 2026 07:43 p.m.
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Max Verstappen logra segundo lugar en Gran Premio Austria 2024
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      Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo concluyó segundo el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg que "haber acabado" en esa posición "tan cerca del primero es positivo para" ellos.

      Max Verstappen y su desempeño en el Gran Premio Austria 2024

      Verstappen, de 28 años, que cuenta 71 victorias en la Fórmula Uno -la tercera marca histórica en la categoría reina- logró este domingo su mejor resultado de la temporada y cruzó la meta a menos de dos segundos del ganador, el inglés George Russell (Mercedes) y por delante del compañero de éste, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, que fue tercero.

      "Fue una buena carrera para nosotros", comentó el astro neerlandés nada más bajarse de su monoplaza en el circuito propiedad de su escudería, en el que nadie iguala sus cinco triunfos (cuatro en el Gran Premio de Austria y una -en 2021- en el Gran Premio de Estiria, prueba con la que durante ese año y el anterior 'dobló' Spielberg para confeccionar unos complicados calendarios a causa de la pandemia del covid-19).

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      Declaraciones y gestión de la carrera por parte de Verstappen

      "Las primeras vueltas fueron divertidas; después intenté gestionar los neumáticos", comentó el gran ídolo deportivo de Países Bajos tras firmar su podio 129 en la división de honor del automovilismo, el segundo del año, después del que logró en Canadá, donde acabó tercero.

      "Todo fue bien. Acabar segundo tan cerca del ganador es algo muy positivo para nosotros", opinó, tras subir al segundo peldaño del podio -después de haber arrancado quinto- después de haber completado otra sensacional actuación, Verstappen.

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