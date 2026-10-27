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Agravan Mavs mala racha del Heat

Cooper Flagg lideró con 29 puntos la ofensiva en la victoria de Dallas

Por AP

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Agravan Mavs mala racha del Heat
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      MIAMI.- Cooper Flagg anotó 29 puntos y repartió 11 asistencias, además de bloquear un tiro que le habría dado a Miami la ventaja en los instantes finales, y los Mavericks de Dallas ganaron el lunes 113-109 y aseguraron que el tambaleante Heat se colocara 0-4.

      PJ Washington sumó 20 unidades, Kyrie Irving anotó 18 y Walter Clayton Jr. aportó 15 para Dallas. Flagg consiguió 12 de sus puntos en el cuarto periodo, y bloqueó un intento de triple de Andrew Wiggins con 31 segundos por jugar que preservó la ventaja de dos puntos de los Mavs.

      Giannis Antetokounmpo logró su primer triple-doble desde que se unió al Heat, al terminar con 29 tantos, 15 rebotes y 11 asistencias. Davion Mitchell anotó 21 para Miami.

      El Heat está 0-4 por quinta vez en la historia de la franquicia, la primera desde 2008-09.

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      Fue el primer enfrentamiento entre el entrenador de primer año de Dallas, Dusty May, y Erik Spoelstra, de Miami. May llevó a la cercana Florida Atlantic hasta el Final Four de 2023 y su hijo, Jack, trabajó en el departamento de video de Miami antes de unirse al cuerpo técnico de Dallas de su padre.

      Spoelstra dijo sobre May, quien llevó a Michigan al título de la NCAA en 2026: "Es un entrenador extraordinario. No hay duda de ello".

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