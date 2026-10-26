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Fallece Walter Koenig, actor de Star Trek, en Los Ángeles

El actor interpretó a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek y participó en siete películas de la saga.

Por EFE

Octubre 26, 2026 07:18 p.m.
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      Los Ángeles (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El actor estadounidense Walter Koenig, quien interpretó al tripulante ruso Pavel Chekov en el universo de ciencia ficción 'Star Trek' falleció a los 90 años en Los Ángeles, según informó este lunes Variety.

      Fallecimiento y comunicado oficial

      "Lamentamos el fallecimiento de Walter Koenig, cuyo talento, calidez y actuaciones inolvidables dejaron una huella imborrable en generaciones de seguidores de todo el mundo", indicaron los representantes del artista en un comunicado compartido al medio especializado.

      El actor falleció anoche en su domicilio, ubicado en el barrio de North Hollywood, a causa de una avanzada edad, rodeado de su hija y su sobrina, agregó el escrito.

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      Trayectoria en Star Trek y Babylon 5

      Koenig se abrió paso en Hollywood tras interpretar al icónico papel de Pavel Chekov en la serie original de 'Star Trek' (1966-1969), en la que participó en dos temporadas (segunda y tercera) y cuyo papel retomó en las 7 primeras películas de la saga que se estrenaron entre 1979 y 1991.

      Su rol, un joven arrogante que fue utilizado para ridiculizar la costumbre soviética de atribuirse falsamente el mérito de cada invento humano importante en el contexto de la Guerra Fría, estuvo centrado en atraer a las audiencias adolescentes a la televisión.

      Nacido el 14 de septiembre de 1936, en la ciudad de Chicago, el intérprete creció en Manhattan como hijo de inmigrantes lituanos y protagonizó obras como 'Peer Gynt' o 'The Devil's Disciple' antes de mudarse a Los Ángeles para obtener un título en psicología.

      Koenig también estuvo vinculado a la franquicia de ficción 'Babylon 5', en la que interpretó al malvado policía Alfred Bester entre 1994 y 1998.

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