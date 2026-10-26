Efraín Mojica explora jaripeo queer en documental autobiográfico

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- En el jaripeo, la tradición mexicana de montar toros sin silla ni protección, los hombres de las comunidades rurales presumen su virilidad "disfrazados de vaqueros", explica el cineasta Efraín Mojica, quien encontró en esta práctica un espacio para reconciliarse con su propia homosexualidad y explorar la masculinidad desde una perspectiva queer en su documental autobiográfico ´Jaripeo´.

Documental jaripeo queer de Efraín Mojica

"Es un performance en el que incluso mis amigos heterosexuales, que viven en el pueblo (Penjamillo, Michoacán) y normalmente visten de manera casual, con playera y mezclilla, se ponen sus botas, sombrero y el cinto piteado (bordado a mano). Es como una fiesta de disfraces", relata a EFE Mojica, quien dirigió durante cuatro años este largometraje junto a la poeta Rebecca Zweig.

Para este proyecto, Zweig y Mojica encuentran en los corrales del jaripeo, el interior de las camionetas y los terrenos baldíos de la periferia de Penjamillo una especie de confesionarios donde entrevistados, como Noé (hombre homosexual) y Joseph (persona queer), pueden "camuflarse" y afirmar con orgullo que "Dios también quiere a los homosexuales".

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"Fue hasta que filmamos la película, durante las pláticas con Rebecca en el interior de la camioneta y las entrevistas con Noé y Joseph, cuando me identifiqué con esta cultura del jaripeo, porque podemos pertenecer a ella sin tener que agarrarnos de sus contradicciones hipermasculinas", confiesa el realizador.

Conexión con raíces y comunidad LGBTQ

Mojica cuenta que la "conexión con sus raíces" fue un "proceso muy lento". Primero abandonó Penjamillo al terminar la preparatoria (bachillerato), pues en aquella época era visto como "el punk" o "el raro", además de que no se atrevía a decirle a su familia que le gustaban los hombres.

"Para mí fue muy fácil decir: ´No quiero nada de esto, quiero deconstruirme, quiero ser libre en mi propia carne... pero me fui con la pregunta de qué ocurriría con chicos como yo que deciden quedarse en el pueblo", narra el director.

A Mojica, esa pregunta no lo dejó en paz. Cada vez que regresaba a su pueblo en Navidad, cuando los jinetes del jaripeo montan toros bravos "disfrazados" de vaqueros, con estampas de santos en las rodillas, sentía más ganas de conocer las historias de Noé y Joseph.

"Cuando volvía a Penjamillo me daba cuenta de que ese espacio y esas historias también son mías", admite.

Al reconocer su necesidad por encontrarse a sí mismo en su propio lugar de nacimiento, Mojica decide invitar a Zweig a presenciar la tradición del jaripeo y retratar con una cámara Super 8 la "subcultura queer" que habita en los rodeos.

"Desde una mirada queer y análoga, observamos lo homoerótico, por ejemplo, el lenguaje corporal que existe entre los hombres en el jaripeo, y poco a poco fuimos visitando lugares más subconscientes y a un nivel más poético", describe sobre este documental que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos.

En ese sentido, detalla Zweig, el largometraje también es una "exploración del deseo" a partir de juego de la imagen y el sonido, cuya composición mezcla música tradicional mexicana con electrónica-punk.

Mojica pudo "salir del clóset" con su familia gracias a este documental, en el que habló con Noé de su homosexualidad y de la libertad sexual con Joseph.

"Gracias a Joseph, ya nadie se asusta por ver a una persona gay en las calles de Penjamillo. Sabes que es normal ver a un chico usando falda. Además, las generaciones más jóvenes lo siguen como ejemplo de que pueden ser quienes quieran, porque hay una comunidad grande de personas no binarias en mi pueblo y eso está muy chido (bien)", concluye.

´Jaripeo´ se estrenó en Europa durante la Berlinale y en Latinoamérica en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) en México, donde compitió en la sección de documental mexicano junto a otros 12 proyectos.