Regreso de Checo Pérez aumenta derrama económica en F1 CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El regreso del piloto mexicano a la Fórmula 1 (F1) y la proximidad de este evento con el Día de Muertos impulsarán los ingresos esperados por la carrera deportiva en 6%, para alcanzar los 21 mil millones de pesos, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Impacto en la economía y turismo local

El año pasado se tuvo una derrama económica de 19 mil 840 millones de pesos, de acuerdo con los cálculos de dicha organización de comerciantes.

La edición 2026 de la F1 se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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"Se proyectan entre 8 mil y 8 mil 500 millones de pesos por boletaje, cerca de 5 mil millones en servicios turísticos y alrededor de 8 mil millones asociados a difusión y promoción publicitaria", dijo.

De acuerdo con la Confederación, los aficionados al evento deportivo no solamente comprarán su boleto, también beneficiarán a 305 mil unidades económicas de la capital, particularmente restaurantes, hoteles, establecimientos de alimentos y bebidas, agencias de viajes, transporte, comercios minoristas, tiendas de artesanías y prestadores de servicios de entretenimiento.

Concanaco destaca beneficios turísticos y culturales

"Para este año se prevé una ocupación hotelera cercana al 85%, en un contexto en el que la llegada de visitantes nacionales e internacionales también coincidirá con las actividades y celebraciones del Día de Muertos, fortaleciendo el atractivo turístico, cultural y comercial de la Ciudad de México", dijo.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que "la Fórmula 1 representa mucho más que tres días de competencia; es una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza turística, cultural y comercial de México".

Añadió que, al coincidir con las festividades de muertos, se podría incentivar que los visitantes prolonguen su estancia y recorran más lugares de la ciudad.

Recordó que la edición 2025 del Gran Premio generó una derrama de 19 mil 840 millones de pesos y más de 10 mil 649 empleos.

Atrajo a 314 mil turistas, de los cuales 88 mil fueron internacionales, y la ocupación hotelera alcanzó entonces el 88.5%.

Sin embargo, en la edición del año pasado no participó el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, "'Checo' Pérez"; será hasta este año que regresa con la escudería Cadillac.

Concanaco-Servytur dijo que desde el 2015 el evento acumula más de 154 mil millones de pesos en actividad económica y ha contribuido a la generación de más de 92 mil empleos, consolidándose como uno de los encuentros deportivos con mayor relevancia económica para el país.