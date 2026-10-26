PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0
Con este resultado, PSG se coloca un punto arriba de Rennes y Lyon permanece en el quinto lugar.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Detalles del partido y goles decisivos
Senny Mayulu clavó un disparo desde 18 metros siete minutos después de ingresar desde el banquillo para romper la resistencia de Lyon y encaminar al PSG hacia una octava victoria consecutiva en todas las competiciones.
Ambos equipos comenzaron el partido con 14 puntos, pero el PSG tenía confianza, impulso y la localía, algo que Lyon logró contener hasta el gol de Mayulu.
Resultado y posición en la tabla
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Doce minutos después, Mika Godts sentenció el partido con una definición bien ejecutada para culminar un contraataque rápido.
El PSG se colocó un punto por delante de Rennes. Lyon se mantuvo en el quinto puesto.
no te pierdas estas noticias
PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0
AP
Con este resultado, PSG se coloca un punto arriba de Rennes y Lyon permanece en el quinto lugar.
Regreso de Checo Pérez aumenta derrama económica en F1 CDMX
El Universal
El piloto mexicano Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 en 2026, generando un aumento del 6% en ingresos por la carrera en CDMX.
Rafa Nadal confirmó su participación en el MGM Slam en Las Vegas
EFE
El torneo MGM Slam ofrece partidos rápidos y reunió un millón de dólares en premios en su última edición.