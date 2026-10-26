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PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0

Con este resultado, PSG se coloca un punto arriba de Rennes y Lyon permanece en el quinto lugar.

Por AP

Octubre 26, 2026 08:24 p.m.
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PSG vuelve a liderar Ligue 1 tras vencer a Lyon 2-0
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      Detalles del partido y goles decisivos

      Senny Mayulu clavó un disparo desde 18 metros siete minutos después de ingresar desde el banquillo para romper la resistencia de Lyon y encaminar al PSG hacia una octava victoria consecutiva en todas las competiciones.

      Ambos equipos comenzaron el partido con 14 puntos, pero el PSG tenía confianza, impulso y la localía, algo que Lyon logró contener hasta el gol de Mayulu.

      Resultado y posición en la tabla

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      Doce minutos después, Mika Godts sentenció el partido con una definición bien ejecutada para culminar un contraataque rápido.

      El PSG se colocó un punto por delante de Rennes. Lyon se mantuvo en el quinto puesto.

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