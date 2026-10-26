Japón despliega misil Tipo-25 en ejercicio conjunto con EU

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TOKIO, Japón., octubre 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Japón desplegó por primera vez su misil tierra-tierra de largo alcance Tipo-25 en un ejercicio conjunto con Estados Unidos.

Ejercicio Keen Sword y despliegue del misil Tipo-25

El Ministerio de Defensa japonés anunció el despliegue y especificó que el sistema se utilizó ayer en un simulacro como parte de la maniobra Keen Sword.

El Tipo-25 es un misil de fabricación nacional, diseñado para lanzarse desde un lanzador montado en un vehículo.

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Con un alcance de aproximadamente 1.000 kilómetros, los analistas creen que podría alcanzar algunas zonas costeras de China y lo consideran un arma de contraataque.

El despliegue tuvo lugar en la zona de maniobras de Onohara, en la frontera entre las prefecturas de Nagasaki y Saga, en el suroeste de Japón.

No se lanzaron misiles: el personal inspeccionó la zona circundante antes del despliegue y confirmó los procedimientos de lanzamiento.

Los lanzadores han estado estacionados en el campamento Kengun de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa en Kumamoto desde marzo del año pasado.

Participación y objetivos del ejercicio Keen Sword

El ejercicio Keen Sword, que comenzó el 19 de octubre y se extiende hasta este jueves, involucra a aproximadamente 45.000 miembros de las Fuerzas de Autodefensa y a unos 12.000 soldados estadounidenses desplegados en todo Japón, para un total de unos 57.000 participantes.

Otros siete países, entre ellos Australia y Canadá, también participan. Se trata del mayor ejercicio de este tipo jamás organizado, con actividades de defensa antimisiles y desembarcos en 33 prefecturas, utilizando instalaciones militares, siete aeródromos y doce puertos.

Funcionarios del Ministerio de Defensa planean usar la información proporcionada por Estados Unidos para desplegar misiles de largo alcance como el Tipo-25, acelerando así la integración entre ambas fuerzas.