Albergará CDPV el Abierto de Frontenis

El Club Deportivo Punto Verde albergará un Torneo Abierto de Frontenis los próximos 20 y 21 de diciembre de 2025, evento con el que la institución cerrará su calendario deportivo del año. La competencia se desarrollará en sus instalaciones y contará con el respaldo de la Asociación de Frontón.

La actividad arrancará el sábado 20 de diciembre a las 14:30 horas, mientras que las rondas finales se jugarán el domingo 21 a partir de las 10:00 horas. El torneo se disputará en la modalidad de dobles y el sistema de competencia será definido una vez que concluya el registro y se conozca el número total de parejas inscritas.

La organización estableció como requisito obligatorio el uso de lentes protectores para todos las y los jugadores, además de que los encuentros se disputarán con la pelota oficial modelo 201 Extreme. La cuota de inscripción será de 100 pesos por jugador y el registro permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del primer día de actividades. Las inscripciones se realizarán directamente con el entrenador José Guadalupe Rodríguez Ibarra. El evento cuenta con el aval del Consejo de Administración y la Gerencia General del club, así como de la representación estatal de la Asociación de Frontón. La normativa del torneo incluye un deslinde de responsabilidad del club ante posibles accidentes durante la práctica deportiva.

Como incentivo, se entregarán pavos a las y los ganadores de los cuatro primeros lugares. Con este torneo, el Club Deportivo Punto Verde mantiene la realización de competencias abiertas como parte de sus actividades deportivas de cierre de año, una práctica que se ha vuelto recurrente durante la temporada decembrina.

