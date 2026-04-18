Álbum Panini, con jugadores de México que no van al Mundial

Uno de los objetos más queridos por los aficionados de cada Copa del Mundo es el Álbum Panini. Ahora, a poco menos de dos meses para su arranque, se dieron a conocer los jugadores de la Selección Mexicana que forman parte de éste.

Para sorpresa de muchos, la plantilla del equipo de Javier Aguirre vino con muchos futbolistas que no irán al Mundial, y también con la ausencia de otros cuantos que tendrían su lugar asegurado.

¿Qué jugadores de México vienen en el álbum del Mundial?

Entre las mayores sorpresas que se pueden apreciar, están: Erick Sánchez, Diego Lainez, César 'Chino' Huerta, Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, y hasta Hirving 'Chucky' Lozano.

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A día de hoy, luce complicado que estos jugadores se metan en la lista final del "Vasco" para la Copa del Mundo. Ya sea por lesión, o por el mal momento que atraviesan en sus respectivos equipos.

También, llamó la atención la ausencia de Armando González, el máximo goleador mexicano del momento, así como del otro referente de Chivas, Raúl 'Tala' Rangel.

Los que sí aparecen, son:

Luis Ángel Malagón, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz, Erick Sánchez, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, César Huerta.