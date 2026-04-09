Álbum Panini Mundial 2026: precio y cantidad de estampas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL). La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a sentirse no solo en las canchas, sino también entre los aficionados que cada cuatro años reviven la tradición de llenar el álbum oficial.

Álbum oficial del Mundial 2026: características y costo

El álbum de 2026 llegó con una edición más extensa y diversa. La colección integra a más jugadores y equipos, lo que convierte la experiencia en una tradición más amplia que hace crecer la pasión por el futbol mundial.

A pesar de esta expansión, uno de los temas que más interés genera entre coleccionistas es el costo.

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Desde las últimas ediciones, el precio de las estampas ha sido una de las conversaciones principales entre los coleccionistas y los aficionados que buscan llenar su cuadernillo en el menor tiempo posible y tener a las máximas figuras del certamen.

Sin embargo, en esta ocasión, el análisis ha ido un poco más allá y muchos fanáticos ya se preguntan si existe un equilibrio entre el gasto y el valor recibido, sobre todo en cuanto a la relación con álbumes pasados.

Precio y cantidad de sobres para completar el álbum

¿Cuánto costará cada estampa del álbum oficial de la Copa del Mundo? En términos concretos, el precio revela una ligera mejora. Para la edición de 2026, cada sobre tendrá un costo de 25 pesos e incluirá siete estampas, lo que sitúa el valor aproximado en 3.57 pesos por pieza.

En comparación, durante el Mundial de 2022, cada paquete ofrecía cinco estampas por 18 pesos, con un costo individual de 3.60 pesos.

Este ajuste no solo conserva el estándar histórico, también mejora la eficiencia de la colección.

¿Cuántos sobres necesitas para llenar tu álbum del Mundial? El número estimado de sobres necesarios para completar el álbum disminuye ligeramente, al pasar de alrededor de 144 en 2022 a cerca de 140 en 2026, una diferencia que impacta directamente en el gasto total de los aficionados.

Más allá de los números, el álbum mantiene su esencia. El intercambio de estampas sigue como una de las prácticas centrales entre coleccionistas, un elemento que fomenta la convivencia y crea comunidad en torno al futbol.

En plazas, escuelas y reuniones, esta dinámica transforma la colección en una experiencia social.