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Alcanza Ucrania la final de Billie Jean King Cup

Por AP

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Alcanza Ucrania la final de Billie Jean King Cup
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      SHENZHEN, China.- Elina Svitolina estrelló el sábado su raqueta contra la cancha para celebrar que Ucrania se aseguró por primera vez un lugar en la final de la Billie Jean King Cup.

      La séptima preclasificada Svitolina tenía muchas emociones rondándole la cabeza después de vencer a Jasmine Paolini por 6-2, 6-2 para sellar una victoria 2-0 sobre Italia, bicampeona defensora, en las semifinales del evento por equipos del tenis femenino.

      Hubo un partido de semifinales que Svitolina perdió ante Paolini en la competencia del año pasado. Y Svitolina ha sido una de las atletas ucranianas de mayor perfil que han alzado su voz política sobre la invasión de Rusia a su país.

      "Un momento realmente especial para nosotras, para Ucrania. Estamos atravesando tiempos difíciles en casa — toda la gente. Es simplemente increíble llegar por primera vez a una final", afirmó Svitolina.

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      En esta misma instancia el año pasado, Svitolina ganaba por un set y estaba arriba 4-2 antes de que Paolini remontara para derrotarla.

      "Fue una derrota muy dura para mí aquí el año pasado. Así que de verdad tenía que estar concentrada y elevar mi nivel", comentó Svitolina.

      Paolini llegaba con una racha de 10 victorias consecutivas en la competencia.

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