VIDEO | Vuelca camioneta en Circuito Potosí; hay un lesionado

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Una camioneta Dodge Ram quedó volcada tras un accidente con un vehículo Chirey negro en Circuito Potosí, a la altura de la calle 99, en la colonia Prados. Una persona sufrió lesiones leves.

Así quedó una camioneta segundos después de volcar en Circuito Potosí, a la altura de la calle 99, la tarde de este sábado. La unidad chocó contra un Chirey y una persona sufrió lesiones leves.



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El percance fue reportado alrededor de las 16:30 horas. De acuerdo con la información disponible, la Dodge Ram circulaba con dirección a la carretera a México cuando, al llegar al cruce con la calle 99, su conductor perdió el control y chocó contra la guarnición.

El impacto derribó bloques de concreto y la camioneta fue proyectada contra el Chirey. Un video del lugar muestra a la Dodge Ram volcada después del choque.

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La camioneta transportaba elotes, que quedaron esparcidos sobre el asfalto tras el accidente.

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Paramédicos de la Guardia Municipal y rescatistas de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos acudieron para atender a la persona lesionada. Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes.