Gilberto Mora rescata el empate en el debut de Rafa Márquez

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Rafael Márquez comenzó su etapa al frente de la Selección Mexicana con un empate 1-1 ante Colombia, este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Gilberto Mora, de 17 años, marcó el gol del Tri después de que Luis Suárez adelantara a los colombianos.

México tomó la iniciativa desde el arranque, pero Colombia abrió el marcador al minuto 9. Richard Ríos desbordó por la derecha y envió un centro que Suárez remató de cabeza.

El equipo de Márquez estuvo cerca de igualar antes del descanso. Al minuto 32, Roberto Alvarado estrelló un disparo en el poste y, en la misma jugada, Luis Chávez mandó el rebote al travesaño.

El empate llegó al 62. Jesús Gallardo filtró un pase para Mora, quien entró al área, eludió a Jhon Lucumí y venció al portero Álvaro Montero. Ambos técnicos hicieron cambios en el tramo final, pero el marcador ya no se movió.

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