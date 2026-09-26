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Trump aprueba normas que eliminan incentivos a vehículos eléctricos

El secretario Sean Duffy anticipa detalles sobre la normativa que modifica estándares de ahorro hasta 2031.

Por EFE

Septiembre 26, 2026 09:57 p.m.
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Trump aprueba normas que eliminan incentivos a vehículos eléctricos
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      Nueva York, 26 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha aprobado nuevas normas de eficiencia de combustible para vehículos que ponen fin a las políticas de incentivo de vehículos eléctricos del anterior Gobierno, del demócrata Joe Biden.

      Acciones de la autoridad

      "Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que ponen fin al ridículo mandato de vehículos eléctricos" de Biden, escribió Trump en Truth Social, aunque no especificó los cambios ni cuándo entrarán en vigor.

      El mandatario adelantó que las normas "eliminarán el despilfarro de la fabricación de automóviles" y prometió unos "precios más bajos".

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      El secretario de Transporte, Sean Duffy, se hizo eco del mensaje de Trump en su cuenta de X y sugirió que la Casa Blanca dará más información el próximo lunes, escribiendo: "Una gran victoria para los trabajadores del automóvil de EE.UU. llega el lunes".

      Detalles confirmados

      Los estándares que requieren un promedio de consumo de combustible para los vehículos (conocidos como CAFE por sus siglas en inglés) fueron actualizados en el mandato de Biden con la meta de incentivar la producción y ventas de vehículos eléctricos, recoge CNBC.

      Según el diario Politico, se espera que la nueva normativa reduzca en casi un tercio los estándares de ahorro de combustible para los vehículos de pasajeros hasta 2031.

      Trump dijo que los demócratas, con el "mandato de vehículos eléctricos", aumentaron los costes de los fabricantes, "obligaron a los estadounidenses a usar autos que nunca quisieron y desperdiciaron miles de millones en cargadores que nunca se construyeron".

      Asimismo, enfatizó que su Gobierno está invirtiendo "más de 100.000 millones de dólares en la industria automotriz estadounidense" y los fabricantes "están regresando" a EE.UU., lo que está generando empleo en Michigan, Ohio, Indiana y Carolina del Sur.

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