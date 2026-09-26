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Antonio Mohamed critica arbitraje de Katia Itzel tras empate

Mohamed destacó la expulsión de Piovi y la falta sobre Paulinho como momentos decisivos del partido.

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 09:35 p.m.
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Antonio Mohamed critica arbitraje de Katia Itzel tras empate
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Antonio Mohamed salió molesto del estadio Banorte. El técnico del Toluca apuntó contra el arbitraje de Katia Itzel García tras el empate ante Cruz Azul y aseguró que la silbante no estuvo a la altura de un partido que, a su juicio, tuvo nivel de Liguilla.

      Críticas de Antonio Mohamed al arbitraje de Katia Itzel

      El estratega argentino fue directo al hablar de las decisiones arbitrales y pidió algo que considera básico para este tipo de encuentros: "De haber un árbitro normal, ganamos el partido. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguro sería otro el trámite".

      Mohamed señaló como acciones clave la expulsión de Gonzalo Piovi, una falta sobre Paulinho y el incidente de Willer Ditta con uno de los árbitros. "La expulsión es clara. Es penal clarísimo. La de Piovi es expulsión y la de Ditta, que empuja al árbitro", sentenció.

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      Mohamed señala errores arbitrales y consecuencias en el partido

      El técnico del Toluca también dejó claro que ya había hablado de frente con Katia Itzel, de que le faltaba talento y no entendía el juego. "Yo le dije a Katia Itzel en la cara, se lo dije hoy y en Toluca", afirmó Mohamed, quien insistió en que el arbitraje terminó por marcar el desarrollo del encuentro.

      Cuando se le preguntó qué necesita la silbante para mejorar, Mohamed fue todavía más contundente: "No está a la altura del partido. Le dan oportunidades. (Le falta) talento, entender el juego. Para mí no entiende, es apreciación, no significa que tenga la verdad".

      Pese a sus reclamos, Mohamed no quiso restarle mérito al espectáculo que ofrecieron Cruz Azul y Toluca en el Banorte. "Eso no quita que fue un partidazo", dijo, al considerar que ambos equipos demostraron por qué aspiran a llegar lejos y pelear por el título.

      El argentino también reconoció que su equipo debe corregir los cierres de los partidos. "Un equipo que compite arriba no puede recibir estos goles. Nos pasó con Santos y hoy con Cruz Azul, tenemos que buscar la vuelta para evitar que suceda".

      Ahora Toluca tendrá que aprovechar el descanso y recuperar jugadores antes del cierre del torneo. "Nos faltan cuatro jugadores por selecciones. Llegar al cierre del torneo con todos recuperados", explicó Mohamed, quien dejó claro que no se obsesiona con la tabla: "las cuentas las hacemos al final".

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