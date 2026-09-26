Muere hombre baleado tras llegar a su casa a pedir ayuda
Un hombre murió la tarde de este sábado luego de llegar herido de bala a su domicilio, en la colonia Rural Hidalgo
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Un hombre llegó herido de bala a su domicilio en la colonia Rural Hidalgo para pedir ayuda a sus familiares, pero murió antes de que los paramédicos pudieran auxiliarlo.
Los hechos se reportaron alrededor de las 17:00 horas de este sábado, en una vivienda ubicada en la calle León, número 255. De acuerdo con la información disponible, el hombre alcanzó a llegar al inmueble y avisar a su familia que necesitaba ayuda.
Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al domicilio. Al valorarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. El hombre tenía una herida producida por arma de fuego cerca de un oído.
Elementos de la Guardia Civil llegaron como primeros respondientes, acordonaron el lugar y resguardaron la zona para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.
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Más tarde arribaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha informado dónde ocurrió la agresión ni quién disparó contra el hombre.
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