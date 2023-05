Alcaraz y Djokovic superan 1a. ronda

PARÍS.- Casi todo el mundo espera, y realmente quieren ver, que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se encuentran cara a cara en las semifinales del Abierto de Francia. Falta mucho por recorrer, y ambos empezaron el lunes sus andaduras en Roland Garros con victorias en sets corridos ante oponentes que se bautizaron en un Grand Slam.

Todo apuntaba a debuts sin mayores sobresaltos para que los dos favoritos al título le tomaran el pulso al torneo en arcilla. Y así fue, salvo breves apuros al final para ambos.

Djokovic, campeón de 22 grandes, saltó primero a la pista del estadio Philippe Chatrier, para enfrentar a Aleksandar Kovacevic, un estadounidense de 24 años oriundo de Nueva York que inició la semana como 114 en el ranking.

El tercer cabeza de serie sacó por la victoria con ventaja 5-4 en el tercer set, pero le quebraron el servicio. Para sorpresa de nadie, no tardó en recuperarse y se impuso por 6-3, 6-2, 7-6 (1).

“Me hizo trabajar por la victoria”, afirmó Djokovic.

“He jugado muy bien y tuve todo bajo control durante dos sets y medio, luego me rompieron el saque y las cosas se me complicaron”, dijo el serbio de 36 años que intenta romper el récord masculino de más títulos individuales en las Slams y que actualmente comparte con Rafael Nadal, el 14 veces campeón del certamen que no pudo presentarse por una lesión en la cadera. “Pero supe controlar mis nervios y el desempate fue casi que perfecto”.

Alcaraz entró en escena después, con el cartel de campeón del Abierto de Estados Unidos y primero del ranking, para jugar en el estadio Suzanne Lenglen, para toparse contra Flavio Cobolli, un italiano de 21 años oriundo de Florencia que asoma como el 159 del mundo.

Alcaraz dispuso de tres puntos para sentenciar el partido con una ventaja 5-3 en el tercero, pero no supo aprovecharlas y al rato se encontró con el marcado igualado 5-5. Para sorpresa de nadie, no demoró en poner las cosas en orden y se impuso por 6-0, 6-2, 7-5.

“En el tercer set estuve un poco en problemas”, dijo el prodigio español. “Pensé que podía ganar más fácil de lo que lo hice, pero un partido puede dar la vuelta en cada juego. Pero sí, al comienzo del partido me sentí invencible”.

Previo al torneo, Djokovic señaló a Alcaraz como el candidato lógico para alzar el trofeo de campeón, dado su gran nivel en la arcilla esta temporada: 21-2, con tres títulos.

Difícil refutarle

Por el otro, Djokovic también resaltó que le encanta el formato de cinco sets en los sets y recordó que aventaja 22-1 en la cuenta de títulos.

En la próxima ronda, Alcaraz se medirá con el japonés Taro Daniel y Djokovic irá contra el húngaro Marton Fucsovics.

SCHWARTZMAN

ROMPE MALA RACHA

Al borde de salir de los 100 primeros del ranking e inmerso en una racha de cinco derrotas, el argentino Diego Schwartzman coronó una gran remontada en una batalla de cinco sets para vencer al español Bernabé Zapata (32do cabeza de serie) por 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4.