Alex Zverev se quitó la presión tras título de GS

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PARÍS.- Alexander Zverev por fin se quitó la presión después de que se había convertido en el jugador con más partidos en un major en la era profesional —125, para ser exactos— antes de ganar un título de Grand Slam.

Después de levantar el trofeo de Roland Garros, ya no tiene que lidiar con que lo llamen "el mejor jugador que nunca ganó un título grande".

"Me pasó muy temprano en el Masters porque gané uno cuando tenía 20 años, y he ganado muchos Masters después de eso", comentó Zverev, quien ha conquistado siete Masters —los torneos que están justo por debajo de los Grand Slams en importancia. "Así que tuve esa liberación en un evento de nivel Masters muy rápido, y en un Grand Slam tardó más.

"Ahora, pase lo que pase, siempre seré campeón de Grand Slam, y nadie puede quitarme eso", añadió Zverev. "Quizá eso me dé algo de libertad. Quizá mi mente esté un poco más tranquila cuando juegue una final, en el sentido de que, incluso si la pierdo, seguiré siendo campeón de Grand Slam".

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Zverev no tendrá que esperar mucho para descubrir cómo juega como campeón de Grand Slam: Wimbledon comienza exactamente dentro de tres semanas.

Fue en Wimbledon donde Zverev debutó en un Grand Slam en 2015 con 18 años. En total, Zverev ha jugado 125 partidos en los cuatro majors: el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Perdió tres finales de Grand Slam antes de que el domingo por fin venció a Flavio Cobolli.

Según el proveedor de estadísticas Opta, los siguientes jugadores en la era profesional en la lista de más partidos de Grand Slam antes de ganar un título son: Goran Ivanisevic, con 105 antes de conquistar Wimbledon en 2001, y Andy Murray, con 100 antes de ganar el US Open.