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Seguridad

Camión vuelca en Río Santiago

Se recomienda precaución en la zona mientras autoridades atienden el accidente.

Por Pulso Online

Junio 08, 2026 07:24 p.m.
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Camión vuelca en Río Santiago
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      Desarrollado por SACS IA

      Un camión de carga de la empresa Papelerías Tony volcó sobre Río Santiago, a la altura del puente ubicado frente al edificio Torres Corzo, presuntamente debido a las condiciones resbaladizas del pavimento provocadas por la humedad.

      Conductor pierde control y volcadura en Río Santiago

      De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad cuando circulaba por esta vialidad, lo que ocasionó que el vehículo terminara volcado sobre uno de los carriles.

      Recomendaciones y atención de autoridades

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      Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre el estado de salud del operador. Tampoco se ha dado a conocer si la carga que transportaba resultó afectada por el accidente.

      Al momento del reporte, no se observaba presencia de autoridades o cuerpos de emergencia en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al circular por el lugar para evitar nuevos incidentes y posibles congestionamientos viales.

      Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes acudan para realizar las labores de atención y determinar las causas exactas del percance.

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