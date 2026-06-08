Mario Bezares espera que documental ayude a resolver asesinato de Paco Stanley

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- A casi tres décadas del asesinato de Paco Stanley, Mario Bezares espera que las nuevas revelaciones sobre el caso no se queden únicamente en una plataforma de streaming.

Mario Bezares confía en que documental sea prueba ante Fiscalía

El conductor reaccionó al documental "Testigos: la verdad tiene voz", producción que recién se estrenó y que afirma contar con testigos del crimen ocurrido el 7 de junio de 1999.

En entrevista con "Ventaneando", Bezares expresó su deseo de que, más que otro programa, este trabajo pueda ser utilizado como pruebas ante la Fiscalía.

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"Que 27 años después salga un documental así... ojalá sea prueba fehaciente, que sea totalmente verídico, para que lo lleven a la Fiscalía", dijo.

"Mayito", como es conocido, fue acusado de complicidad por la muerte de Stanley; incluso, pasó más de un año en prisión. Fue liberado en 2001 por falta de pruebas.

Testimonios del documental exoneran a Mario Bezares y Paola Durante

Sobre si ya vio el material, el ganador de "La casa de los famosos México" aseguró que ha escuchado de él y de los testimonios que lo exoneran, tanto a él como a Paola Durante, quien también se vio involucrada en el caso.

"Supuestamente (en el documental) hay una persona que estuvo ahí, en la reunión de la gente que ordenó a otra persona que fuera la ejecución (de Paco), y dicen que estamos exonerados de todo", agregó.

Asimismo, se dijo esperanzado en que, después de tanto tiempo, el caso pueda al fin resolverse.

Las declaraciones de Bezares llegan después de que el documental, producido por Juan Carlos Uribe, señalara a Carlos Acevedo, exagente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, como el presunto autor material del crimen.

Hasta el momento, ni la familia de Stanley ni las autoridades han hecho alguna declaración al respecto.