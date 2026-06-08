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Departamento de Estado lanza servicio premium para visas en Estados Unidos

La medida busca mitigar demoras causadas por políticas migratorias más estrictas.

Por AP

Junio 08, 2026 09:10 p.m.
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Departamento de Estado lanza servicio premium para visas en Estados Unidos
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      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecerá un servicio "premium" para extranjeros que soliciten visas de negocios o turismo, lo que les costará a los solicitantes 750 dólares, además de la tarifa inicial de 185 dólares.

      Programa piloto para visa premium en Estados Unidos

      En un aviso que se publicará en el Registro Federal esta semana, el departamento presentará un programa piloto que permitirá a los solicitantes de visa pagar los 750 dólares para programar una cita de entrevista dentro de los 10 días posteriores al pago en determinadas embajadas y consulados de Estados Unidos.

      El programa piloto se desarrollará del 1 de julio al 31 de diciembre, según documentos internos obtenidos por The Associated Press y un funcionario del Departamento de Estado, quien habló bajo condición de anonimato porque el programa aún no ha sido anunciado.

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      Contexto y consecuencias de la nueva medida

      La medida podría ser un intento por mejorar las condiciones causadas por las políticas del gobierno de Trump que dificultan la entrada en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha endurecido la mayoría de las formas de inmigración para extranjeros, al exigir que en algunos países —principalmente africanos— se paguen fianzas de hasta 15.000 dólares para la tramitación de visas y al requerir que se revisen años de historial personal, incluidas cuentas de redes sociales.

      Los nuevos requisitos han provocado demoras en la tramitación de visas en todo el mundo, lo que ha generado quejas.

      Los tiempos de espera para entrevistas de visa para ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa pueden ser de varios meses. Pero pagar la tarifa por el "servicio adicional premium opcional" no garantiza que se emita una visa.

      Las embajadas y consulados en los que estará disponible el servicio acelerado se anunciarán antes de que el programa entre en vigor. El programa piloto se extenderá hasta fin de año, pero podría prolongarse dependiendo de la demanda.

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