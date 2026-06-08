Pumas anuncia salida de entrenador Efraín Juárez

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de quedarse a la orilla de su primer campeonato en 15 años el mes pasado, Pumas anunció el lunes por la noche la salida de su entrenador Efraín Juárez.

Salida de Efraín Juárez como entrenador de Pumas

Juárez tenía contrato por seis meses más, pero no llegó a un acuerdo para una extensión y decidió emigrar del cuadro universitario.

"Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo", dijo el equipo en un comunicado. "Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales".

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Pumas y su desempeño en el torneo Clausura 2024

De la mano de Juárez, Pumas se clasificó a la final del torneo Clausura donde sucumbió 2-1 ante Cruz Azul prolongando una sequía de títulos que se remonta al torneo Clausura 2011, la más amplia entre los equipos más populares en el país.

Pumas no dio a conocer cuándo dará a conocer el nombre de su próximo entrenador.

El torneo Apertura arranca el primer fin de semana de julio.