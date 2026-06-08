Annie Leibovitz regresa a México con exposición sobre fútbol Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cuatro décadas después, la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz vuelve a tener una asignación especial: presentar retratos para un Mundial de Fútbol.

Para el Mundial de México 1986, Leibovitz fue encomendada por Televisa para crear afiches para cada una de las ciudades sede, 13 en total, algunos de los cuales todavía son recordados por quienes vivieron ese campeonato.

Llegada la Copa del Mundo 2026, que está por comenzar en México, Estados Unidos y Canadá, Leibovitz recibió un llamado de Fundación Televisa para mostrar sus imágenes del deporte con astros de la talla de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en la exposición Futbol 2026 annie leibovitz del Museo Nacional de Antropología de México.

La experiencia de Annie Leibovitz en México para el Mundial 1986

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En su primera vez, Leibovitz viajó por México a lo largo de seis meses.

“Estaba decidida a ir a todas las regiones de México”, dijo en un recorrido para medios por la exposición. “Fue una especie de visita de campo para observar la luz y el paisaje, la arquitectura y la antropología, la historia; pasé mucho tiempo en Chichén Itzá. Para mí, se convirtió en la estrella de ese cartel de 1986”.

Para sus fotografías más recientes, Leibovitz quería conocer a los jugadores y realizó algunas de las imágenes en los países sede. La muestra incluye retratos de los futbolistas mexicanos Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Julián Quiñones.

“Es como una especie de introducción al fútbol, ya sabes, cómo es hoy en día. Y quién lo juega y qué está en juego”, señaló. “Es duro, es realmente duro. Quiero decir, estos chicos trabajan muy duro. Tenían tanto miedo incluso de salir al campo donde los estaba retratando por si se lesionaban”.

Curaduría y estilo fotográfico en la exposición Futbol 2026

Leibovitz, quien a lo largo de su carrera ha retratado a celebridades como Mick Jagger de los Rolling Stones o la reina Isabel II de Inglaterra, dijo que en el caso de estos famosos futbolistas quería ir más allá de la fama.

“Me interesa lo que hace la gente. No me interesa su fama. Y espero que ustedes lo puedan ver. En el mundo del fútbol, me intriga cómo lo hacen, quiénes son”, señaló.

El fotógrafo mexicano Pablo Ortiz Monasterio fue el curador de la muestra presentada por el Museo Nacional de Antropología en conjunto con la Fundación Televisa, Fundación Diez Morodo y Fundación Coppel.

“La gran diferencia es que en aquel momento (1986) lo hace con modelos que jugaban fútbol. Ahora quiere hacerlo con los que verdaderamente son los profesionales”, señaló Ortiz Monasterio en entrevista con The Associated Press. “Ella dice que apenas va empezando y quiere seguir con esto, fotografiar a todos los grandes futbolistas de esta época”.

Las 25 imágenes actuales tienen un estilo minimalista y fueron realizadas en estudios con fondos de ciclorama o campos de fútbol no profesional. Leibovitz no quería estadios, sino sacar a los jugadores de ellos y mostrarlos en los campos amateur que abundan en México.

“En ese momento (1986) era documentalista, hoy, en cambio, es creadora de imágenes”, dijo Ortiz Monasterio. “Entonces no los lleva al estadio, sino a un campo informal y modifica las situaciones tanto en el retrato como en postproducción… Le cuida y le mete polvos y hace toda una serie de elaboraciones en postproducción, porque así están los tiempos y ella es quien va delante en el camino”.

A la par de la serie dedicada al fútbol, la exposición presenta algunas de las imágenes más cautivadoras de la trayectoria de Leibovitz, incluyendo a Jagger, Rihanna, Iggy Pop, Gloria Steinem. Ortiz Monasterio calificó esa muestra como “un retrato” de la misma Leibovitz.

También hay piezas mesoamericanas de la colección del Museo Nacional de Antropología relacionadas con el antiguo juego de pelota y un video con los ganadores de un concurso de fotografía relacionada con el fútbol.

La fotógrafa nacida en Waterbury, Connecticut, en 1949, señaló que está interesada en fotografiar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Planeo regresar para fotografiar a su presidenta; ella accedió a ser fotografiada”, señaló. “También planeo trabajar en el Museo Frida Kahlo. Llevaba tiempo queriendo hacerlo para trabajar con los corsés y tomar algunas fotografías de los corsés de Frida Kahlo”.

Destacó lo mucho que la inspira una ciudad como la capital mexicana.

“Estoy tan enamorada de la Ciudad de México, de su sofisticación y de todo lo que conlleva”, dijo. “Es un hervidero de creatividad y entendimiento cultural. Es una ciudad fascinante, vibrante y artística”.

Y tras 50 años de carrera, todavía se entusiasma de salir con su cámara.

“Esta es la buena noticia: amo mi trabajo. Amo mi trabajo, voy a morir con las botas puestas”, dijo Leibovitz. “Y cuando recibo algo así de Televisa, 40 años después, desde 1986 hasta ahora, en 2026, pidiéndome que haga esto, es como un sueño, no te lo puedes creer”.