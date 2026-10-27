Alexia Putellas se lleva su 3er. premio femenino

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Londres.- La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro.

La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.

Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones. Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido 4 ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.