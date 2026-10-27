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Alexia Putellas se lleva su 3er. premio femenino

Por EFE

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Alexia Putellas se lleva su 3er. premio femenino
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      Londres.- La española Alexia Putellas, jugadora del London City Lionesses, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro.

      La atacante, ex del Barcelona, añadió a su palmarés su tercer entorchado después de los que consiguió en 2021 y 2022, y rompe el dominio de Aitana Bonmatí, que se había llevado los tres anteriores.

      Putellas, que no estuvo en la terna el curso pasado debido a una lesión que le apartó la mayor parte de la temporada, ha vuelto a coronarse como la mejor en una temporada en la que marcó veinte goles y aportó catorce asistencias. Antes de firmar el traspaso al London City Lionesses, la futbolista ganó el triplete nacional con el Barcelona, liga, Copa de la Reina y Supercopa, además de la Champions League, en la que las blaugrana derrotaron al Olympque de Lyon en la final.

      Con España, Alexia participó en la victoria en la Liga de Naciones.

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      Fue designada mejor jugadora de Europa por la UEFA, incluida en el once ideal de la Champions y mejor jugadora de la Liga de Naciones. Este es el sexto Balón de Oro para España, absoluta dominadora del galardón. Desde que se empezó a entregar en 2018, solo ha habido 4 ganadoras, Alexia, Aitana, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.

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