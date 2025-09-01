Allan Saint-Maximin iguala cifra goleadora de 'Chicharito' en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Sin duda alguna, Allan Saint-Maximin llegó al América como un auténtico bombazo para el Apertura 2025.

El extremo francés llegó al Nido de Coapa, procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita, aunque había jugado los últimos seis meses con el Fenerbahce de Turquía.

Su incorporación al conjunto de André Jardine ilusionó a la afición azulcrema, por tratarse de un habilidoso futbolista que había tenido buenas temporadas con el Newcastle United en la Premier League.

Desde que aterrizó en el aeropuerto, los seguidores de las Águilas no dudaron en demostrarle su apoyo al nacido en Chatenay-Malabry hace 28 años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El debut de Allan Saint-Maximin con la camiseta del América se dio en la Jornada 6 del Apertura 2025, cuando ingresó de cambio ante el Atlas en el estadio Jalisco.

Al atacante galo, únicamente le bastaron 27 minutos para hacerse presente en el marcador. Debut goleador como nuevo jugador azulcrema.

Para su segundo partido, el ex del Newcastle United volvió a aparecer en la banca y, en el tiempo complementario, ingresó para disputar los minutos finales contra el Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes.

En esta ocasión, el fichaje bomba azulcrema sólo necesitó de 11 minutos para marcar, por primera vez, en casa.

Allan Saint-Maximin registró dos anotaciones en 38 minutos y, de esta manera, alcanzó la cifra goleadora de Javier Hernández.

Sorprendentemente, el francés consiguió la misma cantidad de goles que el "Chicharito" ha podido marcar en la Liga MX desde que regresó a las Chivas, a principios de 2024.

La comparativa, en cuanto al rendimiento de ambos futbolistas, de inmediato llamó la atención en las redes sociales, sobre todo porque el canterano del Rebaño no ha cumplido con las expectativas en su segunda etapa como rojiblanco.

Además, el "Chicharito" Hernández prácticamente debutó en el Apertura 2025 al mismo tiempo que Allan Saint-Maximin, ya que no había podido sumar minutos a lo largo de las cinco primeras fechas que habían disputado las Chivas.