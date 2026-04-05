Álvaro Morales debuta como entrenador en Kings League

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de insistir en más de una ocasión por una oportunidad para

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, uno de los conductores más polémicos de ESPN, finalmente encontró el escenario ideal para reencontrarse con los banquillos y demostrar sus capacidades como entrenador.El comunicador, quien apenas hace unas horas fungió comodel duelo entre, se estrenará como director técnico este domingo dentro de la, torneo que ha ganado una notable popularidad entre los aficionados por su formato y figuras mediáticas.El exsimpatizante de Cruz Azul —y ahora abierto seguidor del América— será el encargado de liderar el proyecto de, uno de los equipos más reconocidos del circuito, que tiene como presidentes a Werevertumorro y al Escorpión Dorado.Tras elrealizado a través de redes sociales, Morales fue confirmado como el sustituto de Fernando Espinosa y tendrá su primera prueba al frente del equipo este domingo 5 de abril, en lo que marcará el inicio de unaen su carrera.----Cuándo y dónde ver el debut deLa presentación del comunicador, quien tuvo un paso breve en lacomo auxiliar en tercera división con el Valle de Xico, saldrá a la banca en laa Los Aliens.