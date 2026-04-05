Samuel García promueve a Nuevo León en Asia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Como parte de las estrategias para impulsar a

como la mejor sede mundialista y mantenerse como la entidad punta de lanza en inversiones extranjera y generación de empleos, el

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inició unapor Japón y Corea del Sur.A su llegada a la ciudad nipona de, el Mandatario estatal se reunió con directivos del, lugar que albergó la final deldel 2002, entre Brasil y Alemania."Estamos viendo la logística, afortunadamente tenemos unel de Rayados, y tenemos ya todo listo para recibir el, que Infantino (presidente de la FIFA) ya dijo que le va a meter toda la galleta y nosotros también al", señaló. "Entonces invitar a todos los japoneses a que nos visiten, mañana vamos a invitar a la familia imperial".Acompañado pory su comitiva, el Gobernador conoció de primera mano los, control de accesos,y gestión de flujos de asistentes en eventos de gran escala.Durante esta visita, García Sepúlveda destacó la relevancia dedentro del próximo, subrayando sudentro del torneo.Posteriormente, García Sepúlveda acudió al, en, donde fue invitado por el presidente delFC,En esta visita, donde se realizó elentre el equipo local y el Machida Zelvia de la ´´, el Gobernador conoció los protocolos y las costumbres de los aficionados al arribar a los estadios.Asimismo, resaltó ladel estado y su preparación para recibir visitantes de todo el mundo."Recuerdendesdea Monterrey, así que estamos a 70 días de que tengamos este evento el 20 de junio y no dudo, que va a ser de los mejores juegos de esta Copa del Mundo, los esperamos enla mejor sede, la más norteña".Con estas acciones, el Gobierno deconsolida su, proyectando acomo una sede de clase, preparada para recibir a miles de visitantes y ofrecer una, turística y cultural de alto nivel.