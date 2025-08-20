logo pulso
América debuta en la Copa de Campeonas W Concacaf frente al Alajuelense

Las Águilas buscan iniciar con triunfo en Costa Rica dentro del Grupo A; el partido será transmitido por ESPN 2 y Disney+

Por El Universal

Agosto 20, 2025 12:16 p.m.
A
La Liga MX hizo su presentación en la Copa de Campeonas W Concacaf 2025/26, con el triunfo de Pachuca (6-0) frente al Chorrillo FC de Panamá.

Este miércoles, las Águilas del América y Rayadas de Monterrey se presentan en la justa internacional, misma que vive su segunda edición y finalizará el siguiente año con un Final Four.

Esta noche, las dirigidas por Ángel Villacampa visitan al Alajuelense para disputar su primer duelo de cuatro en actividad del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup.

Las azulcrema comparten grupo con el Orlando Pride, Pachuca, LD Alajuelense y el Chorrillo FC. El otro sector lo conforman: NJ/NY Gotham FC, Washington Spirit, Monterrey, Vancouver Rise FC Academy y el Alianza FC Women.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo y dónde ver el LD Alajuelense vs América?

Las Águilas del América quieren ser uno de los dos equipos que avancen a las Semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf W.

La última jornada de la Fase de Grupos finalizará entre el 14 y16 de octubre.

Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Horario: 20:00.

Transmisión: ESPN 2 y Disney+.

