América decepciona

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México.- La expectativa era alta, la afición cumplió, pero los jugadores no lograron redondear la fiesta de los 110 años historia que este lunes cumplirán las Águilas del América.

Después de anunciar el duelo con bombo y platillo, los de Coapa tuvieron que conformarse con un empate (1-1) ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte. Amarga fiesta para la fanaticada que se manifestó con un abucheo al final.

Monterrey tomó la delantera en el cotejo y los festejados tuvieron que venir de atrás para evitar un ridículo mayúsculo en su celebración.

El impresionante golazo de Diego Rossi al minuto 18 cayó como un balde de agua helada a la fanaticada azulcrema, que aún mantenía el ánimo a tope desde el arranque del juego.

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Luis Ángel Malagón, que reapareció en un duelo oficial con el primer equipo desde marzo, nada podía hacer ante la volea del atacante rayado.

Pero el escenario exigía más del América y así lo entendieron. Perder era imperdonable y el ímpetu de los azulcrema, en las tribunas y en la cancha, retomó fuerza.

Después de varios intentos y posesiones largas, los azulcrema encontraron la igualada a segundos del descanso con un fortuito gol del uruguayo Santiago Bueno, quien sólo empujó el balón después de una serie de rebotes en un tiro de esquina. El central vivió su primera titularidad con los de Coapa y respondió con gol.

Al minuto 56 ingresó Miguel Borja y la afición vio su entrada como la posibilidad de victoria. Su buena racha "mal acostumbró" a la fanaticada porque en esta ocasión no fue así; el delantero colombiano estrelló un balón en el travesaño y momentos después se fue expulsado al 87´ por una dura entrada.

América seguirá de líder solitario con 21 puntos, pero eso no evitó que se fuera abucheado por su afición que sí cumplió con las expectativas por la fiesta de los 110 años. Poco que celebrar en esta noche.