logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América decepciona

Festeja a medias su 110 aniversario con el liderato del torneo

Por El Universal

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
América decepciona
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- La expectativa era alta, la afición cumplió, pero los jugadores no lograron redondear la fiesta de los 110 años historia que este lunes cumplirán las Águilas del América.

      Después de anunciar el duelo con bombo y platillo, los de Coapa tuvieron que conformarse con un empate (1-1) ante los Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte. Amarga fiesta para la fanaticada que se manifestó con un abucheo al final.

      Monterrey tomó la delantera en el cotejo y los festejados tuvieron que venir de atrás para evitar un ridículo mayúsculo en su celebración.

      El impresionante golazo de Diego Rossi al minuto 18 cayó como un balde de agua helada a la fanaticada azulcrema, que aún mantenía el ánimo a tope desde el arranque del juego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luis Ángel Malagón, que reapareció en un duelo oficial con el primer equipo desde marzo, nada podía hacer ante la volea del atacante rayado.

      Pero el escenario exigía más del América y así lo entendieron. Perder era imperdonable y el ímpetu de los azulcrema, en las tribunas y en la cancha, retomó fuerza.

      Después de varios intentos y posesiones largas, los azulcrema encontraron la igualada a segundos del descanso con un fortuito gol del uruguayo Santiago Bueno, quien sólo empujó el balón después de una serie de rebotes en un tiro de esquina. El central vivió su primera titularidad con los de Coapa y respondió con gol.

      Al minuto 56 ingresó Miguel Borja y la afición vio su entrada como la posibilidad de victoria. Su buena racha "mal acostumbró" a la fanaticada porque en esta ocasión no fue así; el delantero colombiano estrelló un balón en el travesaño y momentos después se fue expulsado al 87´ por una dura entrada.

      América seguirá de líder solitario con 21 puntos, pero eso no evitó que se fuera abucheado por su afición que sí cumplió con las expectativas por la fiesta de los 110 años. Poco que celebrar en esta noche.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United
        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

        Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

        SLP

        AP

        La victoria 4-0 ante D.C. United fue la primera de Inter Miami desde agosto y la primera con el entrenador Cristian González.

        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs
        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

        Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

        SLP

        AP

        Cleveland superó 2-0 a Chicago con 12 ponches de Williams y jonrón de Ramírez.

        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China
        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

        Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

        SLP

        AP

        Carlos Alcaraz extendió su racha ganadora a siete partidos con victoria sobre Juan Manuel Cerúndolo.

        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido
        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

        Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

        SLP

        AP

        El portero Manuel Neuer falló en el despeje inicial y permitió un gol a los ocho segundos en el partido Bayern vs Augsburg.