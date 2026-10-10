Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Nuevas restricciones implementadas por el gobierno de Estados Unidos han despojado de la cobertura de Medicaid a ciertos extranjeros que viven de manera legal en el país, incluidos refugiados y víctimas de trata de personas.

Recortes de Medicaid y su impacto en inmigrantes

El cambio en el programa de asistencia médica para personas pobres o discapacitadas, que entró en vigor el 1 de octubre, eliminó de Medicaid a lo que se calcula son cientos de miles de extranjeros que viven legalmente en Estados Unidos, muchos de las cuales trabajan y pagan impuestos.

La medida forma parte de cambios de gran alcance en Medicaid bajo la ley de recortes de impuestos y política fiscal de 2025 del presidente Donald Trump, y muchos están previstos para entrar en vigor a inicios del próximo año. Se proyecta que los cambios en Medicaid resulten en 7,5 millones menos de personas con seguro médico, según la estimación de 2025 de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Activistas sostienen que, sin Medicaid, la gente no podrá costear un seguro de gastos médicos privado, o bien postergará la atención médica o terminará en salas de urgencias, lo que añadirá presión al sistema de salud. Para los inmigrantes, los recortes podrían sentirse con mayor intensidad, al agravar los efectos de otros intentos del gobierno de restringir su acceso a la asistencia pública como parte de una ofensiva migratoria más amplia.

"Esto se trata de decirle a cada inmigrante en Estados Unidos que no es bienvenido aquí y que debería irse", comentó Ben D´Avanzo, estratega sénior del National Immigration Law Center —que ha impulsado litigios contra el gobierno republicano por su agenda migratoria—.

Testimonio de una familia afectada en Arizona

Refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de trata de personas y de violencia doméstica están entre quienes han perdido la cobertura. Los titulares de la tarjeta de residencia permanente (green card) no se vieron afectados.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, señaló en un comunicado que "los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos sin recurrir a programas de beneficios ya sobrecargados, pagados por los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro".

D´Avanzo indicó que muchas personas que han perdido la cobertura probablemente no se darán cuenta sino hasta que necesiten atención médica. Pero para algunas, el cambio se sintió de inmediato.

Pérdida de suministros de medicamentos

En Tucson, Arizona, María Chacón ha estado cuidando a su hijo Jesús durante casi cinco años desde que un accidente automovilístico a los 17 lo dejó incapaz de respirar por sí mismo. Necesita un respirador mecánico, una sonda de alimentación y medicación diaria, y deben girarlo una vez cada dos horas para evitar que se formen llagas. Chacon contó que a veces él abre los ojos.

La familia es originaria de México y entró a Estados Unidos con una visa T, ofrecida a víctimas de trata de personas, en 2018.

Chacón explicó que Medicaid ha ayudado a cubrir casi 25.000 dólares al mes del cuidado de su hijo, lo que incluye un pequeño estipendio para ella y su esposo como compensación por ser cuidadores de largo plazo. Comentó que los médicos les han explicado que, incluso si ambos trabajaran 24 horas al día, no podrían cubrir el costo de su atención.

"Desde ese día no he podido dormir. No hemos podido comer ni nada. Nos preguntamos qué vamos a hacer", expresó Chacón.

Jesús toma medicamentos que, según calcula Chacon, cuestan 7.000 dólares al mes. El suministro se agota a mediados de octubre. Sin cobertura, no sabe cómo va a sobrevivir su hijo.

Chacón se enteró apenas unos días antes de los recortes de que iba a perder la prestación. Llamó a las oficinas estatales de Medicaid para apelar. Aunque está en proceso de obtener una tarjeta de residencia permanente, la cobertura de Medicaid entraría en vigor cinco años después de que se la aprueben.

El gobierno reactivó recientemente una norma federal que podría negar tarjetas de residencia permanente a inmigrantes que usen asistencia pública, lo que podría incluir cupones de alimentos, Medicaid, vales de vivienda y otros.

Chacón cree que los recortes a la cobertura de Medicaid forman parte del endurecimiento del gobierno contra los inmigrantes. Dijo que su hijo no está en condiciones de viajar.

Millones más serán dados de baja de Medicaid

Medicaid, financiado conjuntamente por los estados y el gobierno federal, se ha convertido en un punto focal político durante el segundo mandato de Trump. El mandatario ha impulsado erradicar lo que describe como fraude en el programa. El gobierno aplazó en julio más de 1.000 millones de dólares en pagos de Medicaid a California y Minnesota, alegando que había sospechas de fraude. Los críticos argumentaron que la medida se enfocaba en estados gobernados por políticos demócratas.

A medida que más personas sean excluidas de Medicaid, se prevé que el gobierno federal reduzca el gasto del programa en 911.000 millones de dólares, según KFF, una organización sin fines de lucro de investigación en salud.

En Arizona, funcionarios dijeron que 29.000 inmigrantes que viven legalmente en el país fueron eliminados de los registros de Medicaid el 1 de octubre. En Florida, las estimaciones se acercan a 177.000. En total, se calcula que más de 281.000 inmigrantes de nueve estados y el Distrito de Columbia perderán la cobertura de Medicaid, según KFF.

A medida que más estados implementen diversas restricciones a la cobertura, se espera que 7,5 millones de personas pierdan la cobertura para 2034, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sin cobertura, la gente recurrirá a las salas de urgencias para recibir atención. Cuando las personas retrasan la visita al médico, las afecciones pueden empeorar y volverse aún más costosas de tratar.

"A fin de cuentas, sí aumenta el costo para los estados porque, una vez que estas personas llegan por algo que podría haberse prevenido, porque no pudieron ir al médico porque no tenían seguro; lo más probable es que terminen en un hospital, en una sala de urgencias", indicó Carmen Feliciano, vicepresidenta de políticas y defensa de UnidosUS, una organización latina de derechos civiles.

UnidosUS se asocia con organizaciones comunitarias para ayudar a brindar atención médica, pero Feliciano dijo que ya están desbordados y no podrán respaldar a la cantidad de personas que van a perder la cobertura médica en los próximos meses.

"No vamos a tener la capacidad de atender a todas las personas que lo necesitan", señaló.