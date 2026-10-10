Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

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MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó la noche del sábado dos goles para llegar a 23, la mayor cifra de la liga esta temporada, e Inter Miami apaleó 4-0 a D.C. United.

El uruguayo Luis Suárez también marcó dos veces y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame aportó dos asistencias para el Inter Miami, que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar. Miami acumulaba cuatro empates y una derrota antes del estallido ofensivo del sábado.

Messi disputó los 90 minutos completos, cuatro días después de jugar el emotivo encuentro que puso fin a una etapa de 21 años con la selección argentina.

La victoria fue la primera de Miami desde la goleada 7-1 sobre Montreal el 29 de agosto. También fue el primer triunfo en la liga para el nuevo entrenador, Cristian "Kily" González, quien asumió el 16 de septiembre.

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D.C. United no ha ganado en sus últimos cinco partidos.

Goles decisivos de Messi y Suárez en el partido

Messi anotó el primero a los 47 minutos, después de que Suárez había marcado dos veces en la primera mitad para darle al Inter Miami una ventaja de 2-0 al descanso. Suárez envió un centro cerca del área chica, donde Messi lo controló y empujó el balón al fondo de la red junto al poste derecho.

Inter Miami amplió su ventaja a los 60, con otra diana de Messi. Recibió un pase de su compatriota Rodrigo De Paul, condujo hacia el interior del área grande y eludió a dos defensores de United para vencer al arquero Sean Johnson con un remate desde 12 yardas.

La primera ocasión clara de Inter Miami terminó en el gol de Suárez a los tres minutos de iniciado el partido. Suárez recibió un cabezazo de Berterame y superó a Johnson con un disparo que se metió junto al poste izquierdo.

Suárez facturó el 2-0 con su segundo gol a los 39. Johnson desvió a quemarropa un remate de Messi hacia un Berterame desmarcado, quien asistió a Suárez con otro cabezazo que el uruguayo controló dentro del área chica, antes de completar el doblete empujando el balón hacia la red.

Otros resultados destacados en la MLS

El colombiano Iván Angulo anotó el tanto de ventaja a los 89 minutos, Antoine Griezmann añadió un gol y Orlando City se impuso 3-2 al Crew de Columbus.

El Union de Filadelfia extendió a 13 partidos su racha invicta al derrotar 2-1 al Real Salt Lake.

Los Red Bulls de Nueva York vapulearon 4-1 a San Diego; Cincinnati doblegó 3-1 al Atlanta United; el Dynamo de Houston igualó 2-2 con el Minnesota United; Charlotte venció 3-2 a Dallas; los Sounders de Seattle golearon 3-0 al Revolution de Nueva Inglaterra; Toronto superó 2-1 a Montreal, y el Fire de Chicago se impuso por ese mismo marcador al New York City FC.