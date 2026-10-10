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Vendedores aprovechan Consejo Nacional Morena para vender merch

Vendedores ofrecen merch de Morena durante Consejo Nacional en CDMX, incluyendo libros y productos de Omar García Harfuch.

Por El Universal

Octubre 10, 2026 09:14 p.m.
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Vendedores aprovechan Consejo Nacional Morena para vender merch
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- En el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX) se celebró la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, en cuyas afueras se colocaron vendedores con mercancía de dicho partido político, entre ella el libro "Pueblo" (Planeta, 2026) del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

      Merchandising y productos en el Consejo Nacional Morena

      La nueva obra del exmandatario federal se oferta en 400 pesos, mientras que sus libros anteriores "¡Gracias!" y "Grandeza" se venden en 350 pesos. Cabe decir que, en librerías, "Pueblo" ronda entre los 498 y 500 pesos.

      Nuevos productos con imagen de Omar García Harfuch

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      Apenas el miércoles pasado, durante el festejo de los XV años de Movimiento de Regeneración Nacional, los vendedores introdujeron a la merch morenista las toallas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

      Para este sábado otro producto nuevo eran las tazas del ahora apodado "el Pedro Infante" de la política mexicana. Hay dos modelos de tazas: con ropa y sin ropa, todas con un costo de 100 pesos.

      Las que tienen diferencia de costo son las cobijas y toallas del funcionario, las primeras tienen dos costos: 300 las tamaño individual y 200 las frazadas. Las toallas rondan los 250 pesos con la leyenda: "Para que te seques conmigo".

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