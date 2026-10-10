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Fuertes olas golpean el malecón de Puerto Vallarta

Elementos federales y municipales resguardan el malecón mientras turistas y habitantes son exhortados a retirarse.

Por El Universal

Octubre 10, 2026 09:10 p.m.
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Fuertes olas golpean el malecón de Puerto Vallarta
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      PUERTO VALLARTA, Jal., octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La noche cayó sobre Puerto Vallarta, Jalisco, mientras el huracán Simón se aproximaba a las costas del Pacífico mexicano. A pocas horas de su posible impacto, el malecón comenzó a cambiar de rostro: calles casi vacías, faroles que apenas iluminaban algunos tramos y patrullas de elementos federales y municipales como principales fuentes de luz.

      Autoridades refuerzan vigilancia en malecón

      Frente al mar, los uniformados resguardaban los alrededores del antiguo Palacio del Ayuntamiento, mientras las esculturas de Los Arcos y el Caballito, emblemas del destino turístico, permanecían expuestas al viento y al fuerte oleaje. Sus estructuras ya habían sufrido daños durante el paso de los huracanes Rachel y Polo.

      Impacto del huracán Simón en la costa de Puerto Vallarta

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      Las autoridades continuaban exhortando a turistas y habitantes a retirarse del malecón y mantenerse alejados de la costa. Sin embargo, algunos visitantes y pobladores permanecían en el lugar para observar el mar, cuyas olas golpeaban las rocas y lanzaban piedras y arena hacia la zona costera.

      El cambio en las condiciones meteorológicas comenzaba a sentirse. Las palmeras se doblaban con las ráfagas y el viento recorría las calles con una intensidad distinta a la registrada durante la mañana de este sábado. La tranquilidad habitual del paseo marítimo cedía ante un escenario marcado por la incertidumbre.

      Con pocas personas en las calles y las luces de las patrullas reflejadas sobre el pavimento, Puerto Vallarta se preparaba para pasar la noche bajo la amenaza de Simón. Mientras el oleaje continuaba golpeando la costa, las autoridades insistían en que la población se resguardara y evitara acercarse al mar.

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