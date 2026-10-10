logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso

La OMS señala que aún no se confirma la causa de la muerte de la trabajadora en Rusia.

Por AP

Octubre 10, 2026 08:30 p.m.
A
OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GINEBRA (AP) — La Organización Mundial de la Salud manifestó el sábado que aún no sabe qué causó la muerte de una trabajadora de un laboratorio de Rusia que se centra en la peste y otras enfermedades.

      OMS pide continuar investigación sobre muerte en laboratorio ruso

      El organismo citó informes iniciales no confirmados que indican peste neumónica, una enfermedad que se transmite de persona a persona y provoca una forma grave de neumonía, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo.

      La OMS, en su primer boletín completo de Noticias sobre brotes de enfermedades desde que se detectó el caso a principios de este mes, pidió que se continúe la investigación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Autoridades rusas descartan microorganismos peligrosos tras pruebas

      Según indicó, las autoridades sanitarias rusas habían realizado más de 5.500 pruebas y no encontraron evidencia de microorganismos patógenos peligrosos.

      "Se requiere información clínica, epidemiológica y de laboratorio adicional, incluida la confirmación del diagnóstico de la trabajadora de laboratorio fallecida, para aumentar la confianza en la evaluación", indicó la OMS.

      La OMS siguió refiriéndose a "un supuesto segundo caso" que, en explicaciones enviadas por correo electrónico a The Associated Press, anteriormente atribuyó a dos medios sensacionalistas de Reino Unido y Serbia que citaron informes no especificados en Rusia.

      Rusia ha negado que exista ese segundo caso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso
      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso

      OMS reporta muerte de trabajadora en laboratorio ruso

      SLP

      AP

      La OMS señala que aún no se confirma la causa de la muerte de la trabajadora en Rusia.

      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos
      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos

      Refugiados y víctimas de trata pierden Medicaid en Estados Unidos

      SLP

      AP

      Desde el 1 de octubre, cientos de miles de inmigrantes legales perdieron Medicaid, afectando a refugiados y víctimas de trata.

      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados
      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados

      IMSS convoca a consulta sobre aumento salarial para empleados

      SLP

      El Universal

      El director Zoé Robledo destaca la importancia del diálogo y respeto durante la consulta salarial en el IMSS.

      Barack Obama alerta en Lisboa sobre regulación de inteligencia artificial
      Barack Obama alerta en Lisboa sobre regulación de inteligencia artificial

      Barack Obama alerta en Lisboa sobre regulación de inteligencia artificial

      SLP

      EFE

      El expresidente señala la necesidad de coordinación entre Estados Unidos y China para regular la IA.